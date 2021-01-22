الطائرات التركية تعاود قصف الاراضي العراقية- عاجل

2021/01/22 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، اليوم الجمعة، بقيام الطائرات التركية بقصف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مقاتلات حربية تركية، قصفت مواقع تابعة لحزب العمال في منطقة حاج عمران بإقليم كردستان".

واستأنفت الطائرات التركية ، قصف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، بعد توقفها لأيام معدودة.

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