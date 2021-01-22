وصول كاتانيش ومساعدوه الى مطار البصرة الدولي

2021/01/22 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مدير الشباب والرياضة في البصرة صادق الكناني عن وصول مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش ومساعديه الى مطار البصرة الدولي .وذكر الكناني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / كان باستقبال مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش ومساعديه نائب محافظ البصرة لشؤون الرياضة مهند السعد ورئيس ممثلية اللجنة الاولمبية العراقية في البصرة الدكتور مشتاق طالب .مشيرا الى وصوله الى مقر اقامته في احد فنادق المحافظة .واضاف ان كاتانيش وصل قبل بعثة المنتخب الوطني التي من المؤمل ان تصل يوم غد الى البصرة استعدادا لملاقاة المنتخب الكويتي الشقيق في السابع والعشرين من الشهر الحالي في المدينة الرياضية في البصرة ./انتهى

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