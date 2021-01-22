شرطة كربلاء تضبط متهما سرق 22 الف دولار من جيرانه

2021/01/22 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ تمكن قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ اثنين وعشرين الف واربعمائة دولار .وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ": بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام في كربلاء بوجود حادث سرقة لدار في قضاء الحسينية تم التوجه لمحل الحادث وتبين سرقة مبلغ من المال قدره اثنان وعشرون الف واربعمائة دولار من داخل الدار وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة اجرام كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للقبض على السارق.واضاف البيان": لقد اثمرت جهود فريق العمل القبض على المتهم واعترف صراحةً قيامه بسرقة المبلغ من داخل الدار وهو مجاور دار المتهم .وتابع تم اجراء كشف الدلالة بدلالته على محل الحادث كما صدقت اقواله بالاعتراف وأحيل الى القضاء./انتهى

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