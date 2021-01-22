أردوغان يلوح بهجوم شمال العراق..

2021/01/22 | 15:28 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية:" بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

بالتزامن أفاد مراسل العربية في إربيل أن مقاتلات تركية قصفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة حاج عمران الحدودية.

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