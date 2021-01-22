تسجيل 1567 حالة شفاء جديدة من كورونا اليوم في العراق

2021/01/22 | 15:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 1567 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد في العراق ، كما سجلت 685 إصابة جديدة بكورونا ي عموم المحافظات ، وبلغ عدد حالات الوفيات سبع وفيات جديدة./انتهى5

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