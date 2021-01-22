2021/01/22 | 15:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بفيروس كورونا المستجد.وقال النادي الملكي في بيان رسمي: “يعلن ريال مدريد أن نتيجة اختبار مدربنا، زين الدين زيدان إيجابية لـ كوفيد – 19”.ولن يتواجد بذلك زيدان، في مباراة الريال ضد ديبورتيفو ألافيس، المقررة غدا السبت، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.يذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب “الليغا”، برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة زيدان بفايروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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