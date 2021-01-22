أردوغان: قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من سنجار العراقية

2021/01/22 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أننا قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من سنجار العراقية.وذكر أردوغان في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، ان بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة “بي كا كا” من قضاء سنجار شمالي العراق.وأضاف، “لدي عبارة أقولها دائما: قد …

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