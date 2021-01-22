السامرائي يتسائل: أين الجهد الاستخباري وهل عادت دول لتدعم الارهاب؟

2021/01/22 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر القيادي في الحزب الاسامي العراقي اياد السامرائي مقالة تحت عنوان “تفجيرات بغداد جرس انذار”، تسائل فيها عن الجهد الاستخباري، وضبط الحدود، وعودة دول من جديد لتدعم الارهاب؟، فيما أكد انه لا يوجد بلد في العالم ينفق على القوات المسلحة من رواتب وتجهيزات بقدر ما ينفقه العراق مقارنة بدخله القومي.وقال السامرائي …

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