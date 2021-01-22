تسجيل 685 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/01/22 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021، تسجيل سبع وفيات بكورونا ونحو 700 إصابة وأكثر من 1500 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق.

وقالت الوزارة، في بيان موقفها الوبائي، إن "الملاكات الصحية سجلت 685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1567 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضافت، أن "البلاد سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في عموم العراق".

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