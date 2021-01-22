العراق يخفض الإمدادات السنوية من نفط البصرة الخام إلى الهند

2021/01/22 | 15:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز:بغداد..



تحدث تقرير، الجمعة، عن إجراءات نفطية غير مسبوقة أقدم عليها العراق، في خطوة تهدف كما يبدو إلى التقييد ب...

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