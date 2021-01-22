تركيا تهدد بإجتياح العراق.. ربما ندخل على حين غرة

2021/01/22 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، بالتدخل من اجل اخراج الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار.

وقال ادروغان في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أن "بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة (بي كا كا) من قضاء سنجار شمالي العراق"، على حد تعبيره.

واضاف، انه "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة في سنجار.

أ.ح

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