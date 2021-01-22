مقال ’فورين بوليسي’ يحذر الإدارة الأميركية الجديدة: الوقت قصير في العراق!

2021/01/22 | 15:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد

’من الخطأ أن يغيب العراق عن أجندة بايدن’، عنوان افتتحت به مقالة في مجلة فورين بوليسي، استغرب أن يذكر العراق بالكاد في واشنطن حتى مع وجود شبه إجماع على أن إيران ستكون من بين القضايا العليا في السياسة الخارجية التي ستعالجها إدارة الأميركية الجديدة.

وحددت كاتبة المقال، مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، ثلاث نقاط قالت إن على إدارة بايدن أن تتبعها لتحقيق الاستقرار في العراق.

فيما يلي نص المقال الذي ترجمه "ناس"..

وفى صباح اليوم الخميس شهدت بغداد تفجيرين انتحاريين فى سوق مزدحم اسفرا عن مصرع 32 شخصا واصابة اكثر من 100 آخرين.



وكان هذا الهجوم الأكثر دموية من هذا القبيل منذ سنوات عديدة.



إن الهجوم الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، هو تذكير بأن المخاطر التي يواجهها العراق من التطرف لا تزال حقيقية جدا، وأن الوضع في البلاد لا يزال محفوفا بالمخاطر من نواح كثيرة.

كما أن الهجوم بمثابة تذكير بأن العراق بحاجة إلى أن يكون على جدول أعمال إدارة بايدن، على الرغم من أنه لا يبدو أنه أولوية على الإطلاق.



وبسبب تأثيره الاستراتيجي على سياسات الشرق الأوسط والآثار المترتبة على نجاح العراق أو فشله على مكانة الولايات المتحدة في العالم، فإن كيفية تعامل بايدن وفريقه مع العراق سوف تراقب عن كثب في الشرق الأوسط وخارجه.

يمر العراق بلحظة حرجة في الوقت الذي يستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية في تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تساعد البلاد على الخروج أخيراً من قبضة الأحزاب السياسية الطائفية الفاسدة – أو عكس المكاسب التي حققتها.

يتولى فريق بايدن منصبه بعد 10 سنوات من الانتفاضات العربية التي أساءت الولايات المتحدة التعامل معها إلى حد كبير.



في عراق اليوم، كما هو الحال في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، هناك حركة ناشئة ولكنها مهمة بين الشباب العراقيين لرفض سياسات الهوية القائمة على الطائفية، التي لها تاريخ دموي من الاستغلال لتقسيم السنّة والشيعة والأكراد العراقيين وجماعات أخرى عن بعضهم البعض.



وأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تعود الإدارة الأميركية الجديدة إلى المقترحات القديمة لتعميق الانقسامات الطائفية في العراق كوسيلة لحكم البلاد، كما اقترح بايدن في الماضي.



وبدلاً من ذلك، ينبغي على واشنطن دعم سيادة العراق واستقراره وحكمه الرشيد.

مثل بايدن، سيكون للكثيرين في الإدارة الجديدة إرث للعراق – حتى لو كانوا لا يريدون امتلاكه.



وقد زار الرئيس الجديد العراق عدة مرات بصفته عضواً في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس الأميركي.

وكرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لعب بايدن دوراً هاماً في منح الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش تفويضاً للحرب على العراق في عام 2002.



وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عام 2006، اقترح بايدن تقطيع أوصال العراق على أسس طائفية وعرقية.



وفي حين تقول مصادر مقربة من بايدن إنه تخلى لفترة طويلة عن ذلك، إلا أنه لم يلغه بعد مباشرة.



كنائب للرئيس، كلف الرئيس باراك أوباما بايدن بالإشراف على ملف العراق، وكان يعتبر على نطاق واسع صانع الملوك عندما ألقى بثقله وراء حصول نوري المالكي على فترة ولاية أخرى كرئيس للوزراء العراقي في عام 2010.



ولكن في الوقت نفسه، بذلَت إدارة أوباما قصارى جهدها لتجاهل تدخل إيران المدمر في العراق.

بايدن ليس وحده في امتلاك تاريخ مهم مع العراق الذي ظل غير معلن إلى حد كبير خلال الحملة الانتخابية والمرحلة الانتقالية.



إن مرشحيه لمنصب وزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، على حد سواء على دراية جيدة بالعراق.



شغل أوستن منصب قائد في حرب العراق عام 2003، وترأس لاحقاً القيادة المركزية الأميركية، حيث أشرف على خفض القوات الأميركية وعودتها بالتالي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».



ومن خلال تعيين باربرا ليف مديرة أول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، وبريت ماكغورك منسقاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجلب بايدن دبلوماسيين محنكين عملوا في العراق إلى قمة صنع القرار في مجال الأمن القومي.

هؤلاء المسؤولون يجلبون الخبرة والعلاقات الشخصية في العراق إلى طاولة المفاوضات، لكن العراق تغير بشكل كبير منذ أن كانوا آخر من كانوا في مناصبهم.



ورئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظبي هو أول رئيس وزراء غير إسلامي منذ عام 2005.



وقد دعا إلى الحكم المدني غير الطائفي في العراق.



والرئيس برهم صالح من دعاة السياسة غير الطائفية والتقدمية.



وينبغي عدم تبديد فرصة العمل مع كل منهما.

هناك فرصة ضيقة لكنها مهمة لتحويل العراق إلى مكانها – ولكن لن يكون الأمر سهلاً.



ومع الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر، تقتصر نافذة العمل مع قيادة كاظمي وصالح على العراق على أقل من تسعة أشهر.



ومع إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، سيبذل قادة الميليشيات الفاسدة والوكلاء الإيرانيون في العراق كل ما في وسعهم لدفع الأحزاب العلمانية والتقدمية والسياسيين إلى الابتعاد عن السلطة.

ولكي تتجنب الإدارة الأميركية حدوث ذلك، ينبغي أن يكون لها ثلاث أولويات في العراق.

أولاً، لا ينبغي على واشنطن أن لا تسمح للعناصر المتطرفة، أياً كانت عقيدتها، بمهاجمة المصالح الأميركية في البلاد.



ولا تشمل هذه المصالح سلامة السفارة الأميركية وقواعد القوات الأميركية فحسب، بل أيضاً استقرار العراق على نطاق أوسع، بما في ذلك حكومته وبنيته التحتية ومنشآته النفطية وحدوده مع حلفاء الولايات المتحدة، لا سيما المملكة العربية السعودية والأردن والكويت.



كما ينبغي على الولايات المتحدة دعم الحكومة الحالية من خلال مساعدتها في توفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب العراقي، ومساعدة الحكم العلماني والتقدمي على اكتساب شرعية أكبر.

ثانياً، هناك معركة أفكار ومثل عليا مستعرة في الشرق الأوسط - والولايات المتحدة جزء من تلك المعركة.



فالشباب، إن كان ذلك في العراق أو لبنان، يضغطون ضد الطائفية والفساد والمحسوبية التي تأتي معها.



لقد مرت ثلاثون سنة على انتفاضة عام 1991، عندما طالب العراقيون بالتغيير في بلادهم.



انتفض العراقيون في 14 محافظة من أصل 18 محافظة في البلاد في ثورة لم يتذكرها سوى القليل من خارج العراق – لأنها لم تُبث تلفزيونياً وقبل قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على التقاط صرخات طلب المساعدة.



وعندما تم القضاء على الانتفاضة في أعقاب عملية عاصفة الصحراء، التي طرد فيها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات صدام حسين من الكويت، وقفت الولايات المتحدة إلى جانبه وسمحت بقتل الآلاف.

منذ أكثر من عام، ينتفض الشباب العراقيون مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل.



وينبغي للولايات المتحدة ألا تقف إلى جانب الطريق مرة أخرى.



وعليها أن تنخرط في معركة العراق والشرق الأوسط من أجل المثل التقدمية وأن تدعم الدولة القومية العلمانية على الميليشيات والحكم الطائفي.

ثالثاً، يجب على واشنطن مواجهة أجندة إيران التوسعية في المنطقة من خلال مساعدة العراق على استعادة سيادته والحد من التدخل الأجنبي في البلاد.



ومن شأن ذلك ضمان أن يكون العراق على طريق ثابت ليصبح طرفاً فاعلاً أكثر حياداً وتأثيراً في المنطقة أن يفيد المصالح الأميركية ويجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة.

ومن الغريب أن العراق بالكاد يُذكر في واشنطن حتى مع وجود شبه إجماع على أن إيران ستكون من بين القضايا العليا في السياسة الخارجية التي ستعالجها إدارة بايدن في وقت مبكر.



ولكن معالجة إيران وبرنامجها النووي بمعزل عن غيرها هو أمر قصير النظر.



إن سياسات إيران التوسعية في المنطقة، وخاصة في العراق، هي جزء من المشكلة ويتعين معالجتها والحد منها.

وفى جلسة التصديق التى عقدها مجلس الشيوخ قال بلينكن ان دول الخليج العربية واسرائيل ستشارك فى محادثات محتملة مع ايران حول دورها فى المنطقة .



ولم يرد أي ذكر للعراق، على الرغم من أنه في قلب طموحات إيران التوسعية في المنطقة.

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن إيران لديها ما يوصف في كثير من الأحيان بأنه "دور طبيعي" في العراق، سواء بسبب الروابط الثقافية أو طموحات طهران الإمبريالية.



ومع ذلك، لا يوجد سبب يدعو إيران إلى أن يكون لها دور سياسي أو أمني في دول أخرى ذات سيادة.



ومما لا شك فيه أن الروابط الثقافية مهمة.



لكن تقديم تقارير الميليشيات التي تتخذ من العراق مقراً لها إلى «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، يتجاوز القادة العسكريون الإيرانيون الحدود البحرية، إلى أبعد من التأثير الثقافي.



ويجب ألا ينظر إلى العراق من زاوية جدول أعمال إيران فحسب.

ولدى الولايات المتحدة عدد من أدوات النفوذ القوية التي يمكن استخدامها في العراق.



إن الوجود المادي - سواء كان القوات الأميركية أو موظفي السفارة - مطلوب لإظهار الالتزام والمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق.



وبصرف النظر عن أكثر حلفاء إيران حماساً في بغداد، الذين يرغبون في طرد الولايات المتحدة من العراق، يفضل القادة السياسيون وجوداً أميركياً يخلق ثقلاً موازناً لإيران.



وحتى رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر، الذي يعارض أتباعه الولايات المتحدة، يفضل إبقاء واشنطن منخرطة من أجل تجنب الاستيلاء الإيراني الكامل.



وثمة أداة أخرى هي العقوبات، التي استخدمتها إدارة ترامب بشكل متكرر.



العقوبات هي مؤشر واضح على من ستعمل واشنطن مع ومن لن تعمل معه.



ويمكن أن يؤدي تصنيف الولايات المتحدة كقائد للميليشيات إلى إنهاء التطلعات السياسية لأي شخص يرغب في دخول الحكومة والدخول في السلطة.

يدرك السياسيون في العراق أن إدارة بايدن ليس لديها الكثير من الوقت أو الموارد لتبديدها في بلادهم.



وهذا يقلق أولئك الذين يأملون في رؤية الولايات المتحدة تلعب دورا هناك وأن تكون لها علاقات وثيقة.



وبالنسبة لأولئك المتحالفين مع إيران، الذين يرون أن الولايات المتحدة هي منافس لخططهم، فهذا تطور مرحب به.



لا ينبغي أن يحصلوا على ما يأملون فيه.

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