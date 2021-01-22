2021/01/22 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضربة كبيرة" جديدة لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضربة كبيرة" جديدة لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).