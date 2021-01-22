جهاز مُكافحة الإرهاب يعلن إنطلاق عملية

2021/01/22 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، مبينا، حيثُ باشرت وحدات جهازنا الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حيث تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من، مُحافظة بغداد - باب المُعظم ، مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة، مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق، لهم صلة بشبكات عصابات داعـش التكفيرية ويمتلكون معلومات جيدة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية".

وأضاف، "جهاز مُكافحة الإرهاب كان وما زال يضرب بقايا عصابات داعـش في كافة أنحاء العراق بقوةٍ مُفرطة ويوعد الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة".

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