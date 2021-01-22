الخارجية اليمنية تدين التفجير الإرهابي في بغداد

2021/01/22 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف سوق شعبي وسط العاصمة العراقية بغداد، الخميس، والذي اسفر عن مق...

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