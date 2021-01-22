سوريا: 12 عملية قتل في مخيم

2021/01/22 | 16:00 - المصدر: فرانس 24

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حذرت الأمم المتحدة الخميس من أن "الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما" في مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد وقوع 12 عملية قتل طالت نازحين سوريين وعراقيين.



يذكر أن المخيم في الأشهر الأخيرة شهد حوادث أمنية عدة شارك في بعضها مناصرون لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية.

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