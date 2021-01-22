يوم غد.. فئة جديدة “من خارج السلطات” تدخل على خط مناقشة وابداء النصائح بشأن الموازنة

2021/01/22 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

من المؤمل ان تدخل نخبة من القطاع الخاص والاكاديميين يوم غد السبت على خط مناقشة فقرات موازنة 2021.

واعلنت اللجنة المالية النيابية إنها ستناقش يوم غد السبت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 مع القطاع الخاص ونخبة من الاكاديميين والمختصين، وذلك ضمن اجتماعاتها اليومية المتواصلة في مبنى دار الضيافة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء.

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