2021/01/22 | 16:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/22 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب تطلق عملية "ثأر الشهداء" وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).