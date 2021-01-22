الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم للنازحين

2021/01/22 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن

مقتل 12 سوريا وعراقيا في النصف الأول من

يناير بمخيم الهول للاجئين بشمال شرقي

سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة

لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه،

ال

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