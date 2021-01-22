توجيه تهم إلى أكثر من 120 شخصا في أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول

2021/01/22 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "CNN" بأن السلطات الأمريكية

المختصة وجهت إلى أكثر من 120 شخصا تهما

بشأن تنظيم أعمال الشغب في واشنطن

واقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 كانون

الثاني .

وأبلغت وزارة العدل إدارة الرئيس جو

بايدن بال

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