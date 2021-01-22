مكافحة الارهاب ينفذ عملية ثار الشهداء

2021/01/22 | 16:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الجمعة، انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.

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