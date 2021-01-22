2021/01/22 | 16:16 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الجمعة، انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب ينفذ عملية ثار الشهداء
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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