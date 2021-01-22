جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية 'ثأر الشُهداء'

2021/01/22 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الجمعة، عن انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الجهاز في بيان له، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلقت عملية "ثأر الشُهداء" تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف "تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كُل من (مُحافظة بغداد - باب المُعظم) و(مُحافظة الأنبار - عامرية الفلوجة) و(مُحافظة كركوك - منطقة دور الفيلق) لهم صلة بشبكات عصابات داعـش الإرهابية".

وشهدت بغداد، امس الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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