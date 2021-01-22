الاستخبارات تعلن اعتقال 'إرهابي' غرب الموصل

2021/01/22 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال احد "الارهابيين" غرب الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ و لواء المشاة ٩٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين غرب الموصل".

وأضاف البيان، إن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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