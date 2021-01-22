غوغل يتشح بالسواد على ضحايا تفجيري بغداد

2021/01/22 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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وضع محرك البحث "غوغل" شارة سوداء أسفل مربع البحث تضامناً مع ضحايا تفجيري بغداد امس الخميس.

وتظهر أسفل مربع البحث في غوغل شارة سوداء كتب عليها "لضحايا الاعتداءات في بغداد".

وشهدت بغداد، امس الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

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