عبوة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق بابل السريع

2021/01/22 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستهداف رتل لدعم التحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق بابل السريع.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وأشار المصدر إلى، إن "الانفجار لم يسفر عن أي إصابات".

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