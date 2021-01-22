البيتكوين تتحول للارتفاع بعد تراجعها أدنى مستوى 30 ألف دولار

2021/01/22 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تحولت عملة البيتكوين للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد هبوطها دون مستوى 30 ألف دولار.

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