الأمن الوطني يلقي القبض على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه في ديالى

2021/01/22 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن القبض على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه في محافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه بعد دخولهم من احدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة”.

واضاف البيان، انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة علاوة على استقطاب عناصر جديدة لشن هجمات من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني”.

واكد انه “تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم“

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