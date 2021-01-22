الصحة العالمية تكشف حقيقة صلة لقاحات “فايزر” ووفيات المسنين

2021/01/22 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنتها الفرعية لسلامة اللقاحات لم تعثر على ما يثبت أن التطعيم بلقاح Pfizer وشريكتها BioNTech ، كان سبب وفاة بعض المسنين الذين تلقوا اللقاح قبل فترة.

وجاء في استنتاجات اللجنة الفرعية، نشرتها المنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عقب اجتماع أون لاين عقد يوم 19 يناير، أنه “بعد الدراسة العلمية الدقيقة والمفصلة لكافة المعلومات والمعطيات حول وفيات بعض المسنين الذين تلقوا اللقاح، تم الاستنتاج أن التقارير الحالية لا تشير إلى أي زيادة غير متوقعة أو مشبوهة، في معدل الوفيات لدى الأشخاص الكبار في السن أو من أصحاب الوضع الصحي الهش، أو إلى ظهور أي عواقب سلبية غير متوقعة بعد التطعيم بـ BNT162b2“.

وأضافت اللجنة: “تظهر البيانات أن عدد الوفيات يتوافق مع معدلات الوفيات المتوقعة من جميع الأسباب..



وبحسب الخبراء، فإن المعلومات المتوفرة لا تؤكد أن اللقاح يساهم في حدوث الوفيات”.

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