2021/01/22 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة 18 عاما على تاسيس موقع PUKmedia.

وجاء في برقية التهمئة:

تتقدم العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهاني إلى رئيس تحرير و الكوادر الإعلامية لموقع PUKmedia بمناسبة مرور ١٨ عاماً على تأسيس الموقع، كنتم منبراً لنقل الحقيقة والواقع بشفافية ودوركم المهم في مسيرة الإعلام الكوردي.

نتمنى لكم المزيد من التطور و التقدم و الازدهار.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني تهنئ PUKmedia) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني تهنئ PUKmedia) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).