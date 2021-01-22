بايدن أمام شرق أوسط لا يستسيغ أوباما جديدا

2021/01/22 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض لن يقلب رؤية الولايات المتحدة الأميركية إلى الشرق الأوسط رأساً على عقب.الحليف لن يصبح عدوّاً، والعدو لن يتحوّل حليفاً.

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