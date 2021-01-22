2021/01/22 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن طائرات حربية تركية، نفذت عملية قصف في اطراف منطقة (جمانكي) التابعة لقضاء العمادية، في محافظة دهوك.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية استهدفت موقعا في قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي في قضاء العمادية، ما اسفر عن اصابة ثلاث مواطنين بجروح خفيفة".

وأضاف أن "الجرحی الثلاث مواطنين من اهالي قرية (كري) في ناحية جمانكي، فيما تضررت منازلهم ايضا جراء القصف التركي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران التركي يقصف مجدداً مناطق شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران التركي يقصف مجدداً مناطق شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).