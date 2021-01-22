الأمن الوطني يدك مضاجع الارهاب ويلقي القبض على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه في محافظة ديالى

2021/01/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القى جهاز الأمن الوطني القبض على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه في محافظة ديالى.وقال الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه بعد دخولهم من احدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة".واضاف:" انه قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة علاوة على استقطاب عناصر جديدة لشن هجمات من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني.اذ تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"./انتهى7

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