الكاظمي: الأمن العراقي لن يخضع لصراعات الأطراف السياسية

2021/01/22 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، إنه لن يسمح بأن تخضع المؤسسة الأمنية لأي صراع بين أطراف سياسية....

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