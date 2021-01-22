خطيب جمعة النجف الاشرف: نطالب امريكا بتسليم فرعون العصر ترامب للعراقيين

2021/01/22 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبانچي على ألاجهزة الأستخباراتية والأمنية بالتحقيق ، وضبط الوضع الأمني في البلاد وملاحقة الخلايا النائمة .جاء ...

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