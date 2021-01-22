2021/01/22 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقة جديدة من مؤلفات السيد حسين الصدر المفكر حين يتحرى الحقيقة ويصل إلى المشتركات احمد الامين فاجأ سماحة السيد حسين محمد هادي الصدر، قراءه بثلاث حلقات من موسوعته (العراق الجديد)، وهي سلسلة غير مسبوقة تصدر بهذا الحجم والاتساع والجهد خلال نحو عقد من الزمان.ومنذ ايام تلقيت باقة مؤلفة من ثلاثة كتب للصدر، افتتح بها […]

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