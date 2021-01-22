2021/01/22 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلاثي من بغداد..آل القمياقجي عندما يرتبط الفن والطب يتولد الإبداع رجاء حميد رشيد أنور وإحسان وأكرم القيماقجي …ثلاثة أشقاء أطباء من العراق ذاع صيتهم في عقود القرن الماضي، موهوبون بالفن التشكيلي ، وبين الرسم النحت والتصوير تألقت ريشتهم وخطوطهم وأنتجت لوحات تشكيلية احترافية نالت إعجاب كبار النقاد والفنانين في داخل العراق وخارجة ، وتركوا […]

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