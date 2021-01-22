2021/01/22 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكاذيب لن تعيش طويلاً – علي ضياء الدين ما هو الدرس الذي يهديه التاريخ بالمجان ولا أحد يلتفت اليه؟ أنك لا تستطيع خداع الناس الى الأبد.قد يطول عمر الخديعة وقد تتوغل في حياتنا اليومية وترتقي الى مصاف الحقيقة وفي سبيلها يتقاتل المتقاتلون فيما بينهم ويسفحون دماء بعضهم يحسبون أنهم يفعلون الصواب الذي سيجازون عليه […]

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