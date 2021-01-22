الهجرة: الوزارة لا تتحمل مسؤولية عودة العوائل التي تعرضت منازلها للتفجير والهدم

2021/01/22 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية عودة العوائل النازحة التي تعرضت منازلها للتفجير والهدم.

وأكدت جابرو خلال لقاء مع قائممقام قضاء شيخان سردار شيخ يحيى، لبحث ازدياد حالات الانتحار في مخيمات النزوح، أكدت تشكيل مجلس الوزراء لجنة خاصة لدراسة الحالة واسبابها وتداعياتها، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة بإغاثة العوائل النازحة داخل المخيمات وتقديم المساعدات العينية والصحية والغذائية، إلا أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية عودة العوائل النازحة التي فقدت منازلها نتيجة الإرهاب.

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