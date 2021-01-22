الحشد الشعبي يعلن الاطاحة باخطر خلايا” حمرين ” النائمة

2021/01/22 | 17:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن الاطاحة باخطر خلايا حمرين النائمة شمال شرق ديالى.

وقا الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق استخباري مشترك نجخت وبعد عملية تعقب رصد استمرت 3 اسابيع من الاطاحة باخطر خلايا داعش الارهابي النائمة في حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال 4 من افرادها “.

واضا الحسيني،ان” افراد الخلية الارهابية متورطين بالعديد من الاعمال الاجرامية مؤكدا بان عملية اختراق الخلية وصولا الى كشف هوية افرادها هي من اسهمت في اعتقالهم من خلال كمائن نوعية مؤكدا بان داعش الارهابي تعرض الى ضربة اخرى في حمرين بعد اعتقال افراد الخلية”.

وكان الحشد الشعبي نجح في الاشهر الاخيرة في تفكيك اعتقال العديد من افراد الخلايا النائمة المرتبطة بداعش من خلال عمليات نوعية في ديالى”.انتهى 25 ف

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