2021/01/22 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكاية العقل الناقص والجسد الموشوم نقد ثقافي في أنساق المراة المهمشة مروان الفارس هذا عنوان كتاب د.فراس العتابي صادر عن الموسوعة الثفافية دار الشؤون بغداد العام 2018م بحدود (159) صفحة يتناول الكتاب تاريخ تهميش المراة من انسان الكهف الى العصر الحديث ومن خلال الكشف عن الانساق المضمرة في الخطاب الثقافي ويحيل الباحث المتلقي في […]

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