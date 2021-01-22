2021/01/22 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة نقدية في رواية النساي ليوسف المحسن غرائبية يوميّات مهمَلة بقالب سردي مغاير نجم الجابري اوّلا :عن دار سطور في بغداد صدرت للكاتب يوسف المحسن روايته الجديدة النسّاي ب 285 صفحة من النوع المتوسط الاهداء بعيدا عن قياسات الزمن ومقاساته جاء الاهداء فلسفيا مباغتا اما لوحة الغلاف ففيها بالونات عديدة اللوحة مبتسمة لغد اخر فيما […]

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