2021/01/22 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتدى الثقافي البغدادي يكرّم الكاتب والناقد شكيب كاظم (وتلك الأيام) جوانب من السير الذاتية لشخصيات الفكر والأدب حمدي العطار كرم المركز الثقافي البغدادي النقاد شكيب كاظم .وقدمت اوراق نقدية من اشادث بالمنجز الادبي والنقدي للمحتفى به “شكيب كاظم” وشارك في الاحتفاء (حنون مجيد وامين قاسم وباسم عبد الحميد حمودي وكاظم العبودي وحمدي العطار) واشار حنون […]

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