رئيس الجمهورية يهنئ PUKmedia

2021/01/22 | 17:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح برقية تهنئة الى رئيس التحرير والاعلاميين وكوادر موقع PUKmedia بمناسبة مرور 18 عاما على تاسيس الموقع.

فيما ياتي نص التهنئة:

بمناسبة 18 عاما على تاسيس موقع PUKmedia، اتوجه باحر التهاني الى رئيس التحرير وجميع الاعلاميين والكوادر في الموقع.

خلال 18 عاما على تاسيس الموقع، قدمتم خدمة كبيرة لقافلة الصحافة الكوردية وللمجالات الثقافية وللقراء والشرائح المختلفة.

اتمنى لكم الاستمرار في خدمة الصحافة الكوردية وشعب كوردستان على اساس اعطاء المعلومات والاخبار ونشر الحقائق كما هي.



اكرر تهنئي لكم.

الدكتور برهم صالح

رئيس جمهورية العراق

PUKmedia

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