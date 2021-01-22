الأمن الوطني: اعتقال اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه في ديالى

2021/01/22 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

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قوة أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه بعد دخولهم من احدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة.

وقال الجهاز في بيان اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه بعد دخولهم من احدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة".

وأضاف البيان، "وقد جرى تدوين اقوالهم اصوليا واعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة علاوة على استقطاب عناصر جديدة لشن الهجمات واستهداف التجمعات في العاصمة بغداد لزعزعة الاستقرار الأمني".

وأشار إلى انه "تمت احالة - المتهمين- الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

وشهدت بغداد أمس تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي في ساحة الطيران وسط العاصمة، راح ضحيته "32 شهيدا و110 جريحا" بحسب احصائية وزارة الصحة، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وسط إدانات محلية ودولية للهجوم.

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