2021/01/22 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت قوات التحالف الدولي، الجمعة، المواطنين الى الإبلاغ عن بقايا عناصر داعش في مناطقهم لمساعدة التحالف والقوات الامنية بمحاربة والقضاء عليه، على خلفية الانفجارين اللذين ضربا العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد واين ماروتو في تدوينة، تابعها "ناس" ، (22 كانون الثاني 2021)، إنه "حتى الآن في عام 2021، أكمل شركاؤنا 68 عملية ضد داعش، بالاضافة الى منع 36 قيادي و 17 من أتباعهم من ارتكاب أعمال إرهابية ضد شعب العراق وسوريا"، داعيا بالقول "ساعدونا في محاربة داعش، وبلغوا عنهم في مناطقكم على الرقم ( +9647512451273) الخاص بجهاز مكافحة الارهاب".

Thus far in 2021 our partners completed 68 operations against #Daesh, preventing 36 leaders and 17 henchmen from committing acts of terror against the people of Iraq and Syria.



Help us #DefeatDaesh, report #ISIS in your area at 454 (Irq) or +9647512451273 (Syr) #SDF @IraqiCTS pic.twitter.com/t42AEhDTgO

— OIR Spokesman Col.



Wayne Marotto (@OIRSpox) January 22, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يوجه رسالة إلى المواطنين العراقيين على خلفية انفجاري ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يوجه رسالة إلى المواطنين العراقيين على خلفية انفجاري ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).