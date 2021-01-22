باقل جهد الزوراء يتجاوز محطة السماوة

2021/01/22 | 17:32 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق الزوراء فوزاً على ضيفه فريق السماوة بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز.

وتمكن الزوراء من تحقيق الفوز باريحية تامة بعدما سجل مهاجمه مهند عبد الرحيم هدف النوارس الاول في الدقيقة (22) ليصل الى الهدف التاسع في المسابقة ويستمر بمزاحمة هداف الدوري مروان حسين الذي يمتلك (10 اهداف) ، وفي الدقيقة 89 اضاع مصطفى محمود هدف محقق للزوراء بعدما انفرد بحارس السماوة.

بهذا الفوز ارتقى الزوراء الى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 28 نقطة فيما حل السماوة في المركز 15 برصيد 15 نقطة

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