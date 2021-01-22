أول تعليق كردي على تهديدات أردوغان بشأن نيته تنفيذ عملية عسكرية شمال العراق

2021/01/22 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة، 22 كانون الثاني، 2021، على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن شن عملية عسكرية في قضاء سنجار شمالي العراق.

وقال سلام في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "موضوعة السيادة وحماية البلد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، كما أننا بأي حال من الأحوال نرفض أي تدخل عسكري أجنبي على اراضي البلاد".

وأضاف أن "حزب العمال الكردستاني المدعوم من بعض الجهات في العراق، يتحمل مسؤولية أي تدخل تركي في البلاد، كونه يعطي شرعية لشن هكذا نوع من التدخل".

وتابع سلام أن"اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل لم ينفذ، بسبب معارضة مجموعة من فصائل الحشد له وأيضا الكتل السياسية الشيعية"، مبينا أن "الحل لهذه الأزمة تطبيق كامل للمادة 140 في الدستور العراقي وتسوية الأوضاع في سنجار عبر خروج الفصائل المسلحة من القضاء".

في وقت سابق، أفاد مصدر أمني من داخل إقليم كردستان، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، بأن الطيران التركي عاود ضرباته الجوية لمناقطة متفرقة من محافظات الإقليم، جاء ذلك عقب تهديدات اطلقها الرئيس التركي بعد اداءه صلاة الجمعة مدينة اسطنبول,

وقال المصدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية قصفت قرية الانه التابعة لقضاء حاجي عمران في مدينة أربيل ما أدى الى احتراق غابات ومساحات زراعية واسعة".

واضاف أن "الطائرات حلقت في سماء القرية ساعة كاملة قبل أن تبدأ قصفها، الامر الذي اثار حالة من الهلع والرعب بين سكان الاقليم".

وتابع أن "حجم الخسائر البشرية لم يتسن معرفتها لغاية الآن بسبب الاضطراب الحاصل في المناطق التي تتعرض للقصف من قبل الطيران التركي".

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إخراج من وصفهم بـ"الإرهابيين" من سنجار شمال العراق، قائلا: "لدي عبارة أقولها دائما قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

وفي تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أكد أن بلاده قد تتدخل بنفسها "من أجل إخراج إرهابيي منظمة بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق".

وقال أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق كردي على تهديدات أردوغان بشأن نيته تنفيذ عملية عسكرية شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق كردي على تهديدات أردوغان بشأن نيته تنفيذ عملية عسكرية شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).