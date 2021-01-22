فوز فقير للزوراء على السماوة في الممتاز ينقله لشراكة الصدارة

2021/01/22 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الزوراء اليوم الجمعة ( 22كانون الثاني 2021) فوزاً فقيراً على السماوة جاء بنتيجة 1- صفر، في لقاء جرى على الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز، ليحتل الزوراء مركز الوصافة بنقاطه الـ 28 وبنفس رصيد الجوية المتصدر، والثالث نفط الوسط، وبإنتظار قمة الجوية والشرطة اليوم أيضا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" الزوراء بدأ الشوط الاول بأفضلية واضحة في الحيازة والضغط على مرمى السماوة، رغم أن الفرص الفعلية كانت محدودة، حتى الدقيقة 23 وهدف التقدم للزوراء جاء بواسطة هداف الفريق مهند عبد الرحيم، بعد إستلامه كرة من حسين علي، دخل عبد الرحيم منطقة جزاء السماوة وسدد كرته قوية هزت شباك السماوة، بعد الهدف حاول السماوة مجاراة الزوراء، لمنعه من زيادة غلة الاهداف، لينتهي الشوط الاول بالهدف الزورائي الوحيد ".

واضاف،" وفي الشوط الثاني تحرر السماوة من ضغط الزوراء بعد إن لعب مفتوحا، في محاولات للتعادل، وشهد اللقاء عند الدقيقة 67 طرد لاعب السماوة مؤمل خالد بالانذار الثاني، لكن نتيجة الشوط الاول وبالهدف الوحيد انتهت المباراة".

وكانت الجولة نفسها قد شهدت اليوم الجمعة ايضا، فوز النفط على الطلبة، والنجف على الصناعات، وتستكمل اليوم ايضا بلقاءات اربيل والحدود، وأخيراً القمة الجماهيرية التي تجمع الجوية والشرطة.

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