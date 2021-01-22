تظاهرة في بابل للمطالبة بكشف المتورطين بتفجير ساحة الطيران وتقديمهم للقضاء

2021/01/22 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل اليوم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بكشف المتورطين بتفجير ساحة الطيران امس وتقديمهم للقضاء.وقال مراسل نينا " أن العشرات من أبناء محافظة بابل تظاهروا اليوم الجمعة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بكشف المتورطين في التفجير المزدوج الذي وقع صباح أمس الخميس في ساحة الطيران في بغداد وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى./انتهى

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