جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية “ثأر الشُهداء” بتوجيه الكاظمي

2021/01/22 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق جهاز مُكافحة الإرهاب، عملية ثأر الشُهداء بغية استهداف بقايا تنظيم داعـش في عموم العراق وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب،

وذكر بيان للجهاز، ان وحداته باشرت بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة وفق أوامر قضائية وتمكن من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في منطقة باب المُعظم في بغداد ومنطقة عامرية الفلوجة في الأنبار، وكذلك منطقة دور الفيلق في كركوك جميعهم لهم صلة بشبكات داعـش ويمتلكون معلومات عن قادة التنظيم داخل العراق.



وتعهد جهاز مُكافحة الإرهاب وفقا للبيان بأجراء مزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة والأيام القليلة المُقبلة.

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